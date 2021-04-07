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Бизнес-омбудсмен Титов прокомментировал уголовные дела концерна «Покровский»

7 апреля 2021, 19:25
Фото: Борис Титов/vk
В Ростове-на-Дону на территории концерна «Покровский» организовали масштабные обыски, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, уголовные дела завели в отношении владельца Андрея Коровайко и его подчиненных. Им вменяют вымогательство и рейдерские захваты.

Титов заявил, что это дело будет мощным ударом по рейдерству. Он уточнил, что два года назад обращался в Генпрокуратуру, чтобы защитить пострадавших из-за концерна фермеров.

«Запущенные руководством „Покровского“ доследственные проверки коснулись руководителей агропредприятий на Кубани и в донском регионе. Я просил Генпрокуратуру проверить обоснованность этих мероприятий», — заявил Титов.

Ранее журналист Сергей Резник прокомментировал обыски в концерне «Покровский».

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