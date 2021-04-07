Бизнес-омбудсмен Титов прокомментировал уголовные дела концерна «Покровский»

По его словам, уголовные дела завели в отношении владельца Андрея Коровайко и его подчиненных. Им вменяют вымогательство и рейдерские захваты.
Титов заявил, что это дело будет мощным ударом по рейдерству. Он уточнил, что два года назад обращался в Генпрокуратуру, чтобы защитить пострадавших из-за концерна фермеров.
«Запущенные руководством „Покровского“ доследственные проверки коснулись руководителей агропредприятий на Кубани и в донском регионе. Я просил Генпрокуратуру проверить обоснованность этих мероприятий», — заявил Титов.