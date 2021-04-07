Единственный музей космонавтики в Ростове оказался на грани закрытия

Музей на Западном закрыли из-за пандемии, но и после смягчения ограничений он не открылся. Есть небольшая вероятность, что для него найдут помещение меньшего размера в Ростове, но, скорее всего, экспонаты отправят в Москву.
Музей космонавтики в Ростове открыли в 2009 году, его экспонаты — это скафандры, архивные документы, фотографии, видеоматериалы, модели космических кораблей и прочие имеющие отношение к космосу предметы. Кроме того, музей владеет полученным от «Роскосмоса» уникальным космическим аппаратом «Союз» ТМА-10.