rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Голубев заявил о готовности увеличить число пунктов вакцинации в Ростовской области

7 апреля 2021, 13:06
Фото: donland.ru
В Ростовской области существует возможность в два раза увеличить количество пунктов вакцинации против коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.

Это прозвучало на совещании, которое провела зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова. Голубев рассказал, что регион получил препараты для вакцинации более 213,6 тысячи человек.

Одну прививку сделали 168 тысяч местных жителей, две — 101,7 тысячи. Всего необходимо привить более двух миллионов человек для создания коллективного иммунитета.

«В каждом муниципалитете функционируют пункты вакцинации, всего их 308. Здесь установлено необходимое оборудование. При необходимости мы можем увеличить количество пунктов в два раза», — заявил губернатор.

К этой работе привлекли 297 врачей и 445 средних медсотрудников. Глава региона добавил, что сейчас главная задача — увеличить темпы прививочной кампании.

Материалы по теме
Четыре автопункта для вакцинации от коронавируса запустили в Ростове по выходнымВеликобритания начала вакцинацию препаратом от коронавируса ModernaНовости среды Ростова о запрете «наливаек», вакцинации и тратах 7 млрд руб
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00