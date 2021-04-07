Голубев заявил о готовности увеличить число пунктов вакцинации в Ростовской области

Это прозвучало на совещании, которое провела зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова. Голубев рассказал, что регион получил препараты для вакцинации более 213,6 тысячи человек.
Одну прививку сделали 168 тысяч местных жителей, две — 101,7 тысячи. Всего необходимо привить более двух миллионов человек для создания коллективного иммунитета.
«В каждом муниципалитете функционируют пункты вакцинации, всего их 308. Здесь установлено необходимое оборудование. При необходимости мы можем увеличить количество пунктов в два раза», — заявил губернатор.
К этой работе привлекли 297 врачей и 445 средних медсотрудников. Глава региона добавил, что сейчас главная задача — увеличить темпы прививочной кампании.