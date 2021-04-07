Первый экспресс с зерновыми отправили из Сибири в КНР

Глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский пояснил, что экспорт зерна в КНР за неполный сезон 2020/21 (июль — март) достиг 440 тыс. т, из них на пшеницу пришлось 60 тыс. т, кукурузу — 140 тыс. т и 70 тыс. т — на ячмень. При этом экспорт через железную дорогу достиг рекордных объемов в 125 тыс. т зерна, а ранее показатель был не более 80 тыс. за сезон. Основные объемы зерна были вывезены через погранпереход Забайкальск — 51 тыс. т и Гродеково — 35 тыс. т. В общей сложности по железной дороге объем зерновых и других аграрных грузов вроде масличных, шрота и жома по направлению Китая достиг за неполный сезон рекордных 950 тыс. т против 530 тыс. т в предшествующем сезоне.