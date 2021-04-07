Первый экспресс с зерновыми отправили из Сибири в КНР

Расстояние примерно в 3,65 тыс. км удалось преодолеть всего за неделю, что в 1,7 раза меньше нормативного срока доставки (12 суток), пишет Gorod55.
27 марта 2021 года экспресс с зерном направился из Камня-на-Оби в Алтайском крае в восточном направлении. При этом в 67 вагонах-зерновозах находилось 4,6 тыс. тонн мукомольной пшеницы 3-го класса. А уже 3 апреля состав приехал на станцию Забайкальск. Далее пшеница была перегружена в Забайкальске для доставки на северные и восточные территории КНР.
Благодаря организации зерновых экспрессов можно будет значительно уменьшить время доставки алтайского зерна на активно развивающийся китайский рынок.
Экспресс организовали ОАО «РЖД» при участии АО «Русагротранс», одного из крупнейших операторов зерновых вагонов в РФ, который обеспечил подбор и прибытие вагонов на станцию под погрузку. В компании планируют распространить практику грузовых экспрессов на все дороги ОАО «РЖД» и постепенно наращивать долю грузовых экспрессов в общей структуре внутренних и экспортных перевозок зерновых.
Напомним, что в государствах — экспортерах зерна (Америка, Канада, Австралия) доля маршрутов при перевозке зерновых грузов доходит до 80-95%. Важнейшим преимуществом нового сервиса выступает экономия времени. Благодаря этому оптимизируются транспортные расходы клиента.
Глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский пояснил, что экспорт зерна в КНР за неполный сезон 2020/21 (июль — март) достиг 440 тыс. т, из них на пшеницу пришлось 60 тыс. т, кукурузу — 140 тыс. т и 70 тыс. т — на ячмень. При этом экспорт через железную дорогу достиг рекордных объемов в 125 тыс. т зерна, а ранее показатель был не более 80 тыс. за сезон. Основные объемы зерна были вывезены через погранпереход Забайкальск — 51 тыс. т и Гродеково — 35 тыс. т. В общей сложности по железной дороге объем зерновых и других аграрных грузов вроде масличных, шрота и жома по направлению Китая достиг за неполный сезон рекордных 950 тыс. т против 530 тыс. т в предшествующем сезоне.
Китаю в текущем сезоне удалось резко нарастить импорт всех зерновых и масличных культур. Это произошло на фоне восстановления экономики, и в том числе животноводства, после эпидемии коронавируса. При этом импорт важнейших зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) может достичь 45 млн т против 19 млн т в 2019/20 г., в частности, импорт пшеницы, возможно, составит 13 млн т против 3-5 млн т в прошлых сезонах.