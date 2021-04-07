УФАС в Ростове не смогло отменить контракт на нанесение дорожной разметки за 560 млн

Напомним, что летом 2020 года Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону при помощи электронного аукциона выбрала в качестве подрядчика по нанесению дорожной разметки и установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города ООО «Дострой». На получение контракта стоимостью 559,7 миллиона рублей претендовали четыре компании. Но один из участников аукциона, ООО «МОП Комплекс 1», чья заявка была отклонена, обратился с жалобой в антимонопольную службу за незаконный отказ в допуске к аукциону. В УФАС признали жалобу обоснованной и отменили результаты определения победителя.
С таким решением победитель торгов не согласился и пошел с иском в Арбитражный суд Ростовской области, который оказался на стороне подрядчика. В итоге контракт с компанией был заключен в феврале. Но УФАС подало апелляционную жалобу на это решение и снова проиграло.
По данным системы СПАРК, ООО «Дорстрой» было зарегистрировано в Аксае в 2007 году. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем компании является Александр Рожков, брат депутата регионального Законодательного собрания Сергея Рожкова. В 2021 году компания получила контракт на реконструкцию проспекта Ленина с прилегающей территорией в Новошахтинске Ростовской области стоимостью 207,8 миллиона рублей.
В 2019 году ООО «Дорстрой» также попало в немилость регионального УФАС. Компании пришлось на протяжении 2020 года судиться за контракт на уборку Ростова стоимостью 6,7 миллиарда рублей.