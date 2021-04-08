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Ленивые ассенизаторы в Ростове затопили целую улицу фекалиями

8 апреля 2021, 05:45
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
В Ростове-на-Дону работающие на улице Республиканской ассенизаторы портят жизнь горожанам, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

На улице Республиканской каждый день приезжает ассенизаторская машина, из которой сливают нечистоты. Они уходят в люки на проезжей части.

«Из-за этого в ближайших домах стоит неприятный запах, как в туалете. Обращение в „Водоканал“ никаких результатов не принесло», — пожаловались местные жители.

К публикации добавлено фото, на котором показан процесс слива нечистот в люк. Пользователи в комментариях предположили, что бесполезно куда-либо обращаться.

«Бедная Республиканская, сколько помню, вечно ее заливают нечистотами», — прозвучало в комментариях.

«Они сливают в свою же систему канализации, которую обслуживают. Имеют право. Ничего не поделать. Если бы участок канализации был частным, то там еще можно было бы протестовать», — заявил один из горожан.

Другие предложили обращаться в прокуратуру. Ранее в Ростове улица Лесная превратилась в непроходимое ралли из-за объезда Малиновского.

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