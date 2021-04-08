В стенах ДГТУ состоится День открытых дверей

В оффлайн-формате старшеклассники, которые рассматривают возможность поступления в ДГТУ, смогут узнать о важных нюансах поступления и обучения в вузе, пообщаться с преподавателями и студентами факультетов, поучаствовать в экскурсиях. Начнется мероприятие в 09.30 мск и продлится до 12.30.
Абитуриентам подробно расскажут о том, как поступившим на образовательные программы бакалавриата опорного вуза, предстоит самостоятельно строить свою траекторию обучения. Для этого можно будет выбирать интересные и перспективные для себя дисциплины и формируемые компетенции. В день открытых дверей ребята смогут узнать, что собой представляют индивидуальные образовательные траектории и какие изменения в образовательном процессе ожидают в ближайшие годы университет.
По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, вуз не стоит в стороне от изменений в системе образования. Уже сейчас в ДГТУ происходит глобальная трансформация. «ДГТУ — один из немногих вузов в России и, пожалуй, единственный в Ростовской области, который с 1 сентября 2021 года начинает внедрение индивидуальных образовательных траекторий при обучении на программах бакалавриата. На встрече с абитуриентами мы расскажем о плюсах индивидуализации высшего образования и о том, как она внедряется в ДГТУ», — сообщил ректор.
Гости в ходе Дня открытых дверей ознакомятся с программами международной академической мобильности, а также с механизмом «Зеленая волна». Она подразумевает компенсацию стоимости обучения талантливым студентам, которые не смогли поступить на бюджет.
В мероприятии примут участие руководители вуза и представители приемной комиссии. Им можно будет задать вопросы о направлениях подготовки и правилах приема документов на поступление. Абитуриенты также смогут осмотреться в вузе, побывать в аудиториях, учебных кабинетах и лабораториях, пообщаться с преподавателями и деканами факультетов и получить ответы на любые интересующие их вопросы.
Для участия в Дне открытых дверей ДГТУ необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество гостей ограничено. Встреча с абитуриентами пройдет в здании на площади Гагарина, 1.