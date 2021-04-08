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В стенах ДГТУ состоится День открытых дверей

8 апреля 2021, 12:07
Фото: ДГТУ
День открытых дверей в стенах Донского государственного технического университета состоится в субботу, 11 апреля.

В оффлайн-формате старшеклассники, которые рассматривают возможность поступления в ДГТУ, смогут узнать о важных нюансах поступления и обучения в вузе, пообщаться с преподавателями и студентами факультетов, поучаствовать в экскурсиях. Начнется мероприятие в 09.30 мск и продлится до 12.30.

Абитуриентам подробно расскажут о том, как поступившим на образовательные программы бакалавриата опорного вуза, предстоит самостоятельно строить свою траекторию обучения. Для этого можно будет выбирать интересные и перспективные для себя дисциплины и формируемые компетенции. В день открытых дверей ребята смогут узнать, что собой представляют индивидуальные образовательные траектории и какие изменения в образовательном процессе ожидают в ближайшие годы университет.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, вуз не стоит в стороне от изменений в системе образования. Уже сейчас в ДГТУ происходит глобальная трансформация. «ДГТУ — один из немногих вузов в России и, пожалуй, единственный в Ростовской области, который с 1 сентября 2021 года начинает внедрение индивидуальных образовательных траекторий при обучении на программах бакалавриата. На встрече с абитуриентами мы расскажем о плюсах индивидуализации высшего образования и о том, как она внедряется в ДГТУ», — сообщил ректор.

Гости в ходе Дня открытых дверей ознакомятся с программами международной академической мобильности, а также с механизмом «Зеленая волна». Она подразумевает компенсацию стоимости обучения талантливым студентам, которые не смогли поступить на бюджет.

В мероприятии примут участие руководители вуза и представители приемной комиссии. Им можно будет задать вопросы о направлениях подготовки и правилах приема документов на поступление. Абитуриенты также смогут осмотреться в вузе, побывать в аудиториях, учебных кабинетах и лабораториях, пообщаться с преподавателями и деканами факультетов и получить ответы на любые интересующие их вопросы.

В завершении гостям опорного вуза продемонстрируют презентации факультетов и структур довузовской подготовки. Поучаствовать в мероприятии можно будет и в режиме онлайн. Трансляция будет вестись в официальной группе ДГТУ ВКонтакте и на канале университета в YouTube.

Для участия в Дне открытых дверей ДГТУ необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество гостей ограничено. Встреча с абитуриентами пройдет в здании на площади Гагарина, 1.

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