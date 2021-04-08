В стенах ДГТУ состоится День открытых дверей

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, вуз не стоит в стороне от изменений в системе образования. Уже сейчас в ДГТУ происходит глобальная трансформация. «ДГТУ — один из немногих вузов в России и, пожалуй, единственный в Ростовской области, который с 1 сентября 2021 года начинает внедрение индивидуальных образовательных траекторий при обучении на программах бакалавриата. На встрече с абитуриентами мы расскажем о плюсах индивидуализации высшего образования и о том, как она внедряется в ДГТУ», — сообщил ректор.