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Posted 9 апреля 2021, 05:10

Published 9 апреля 2021, 05:10

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Крупнейший перевозчик Ростова потребовал поднять стоимость проезда в автобусах

9 апреля 2021, 05:10
Компания «Ростовпассажиртранс» попросила власти Ростова рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

Эта информация прозвучала во время заседания, на котором подняли тему возросших затрат транспортных компаний. Это связано с увеличением цен на топливо, материалы, также стали больше коммунальные расходы.

«Ростовпассажиртранс», чья доля в перевозке достигла 39,8%, предоставил на рассмотрение обоснование по пересмотру тарифов. Депутаты городской Думы посчитали повышение тарифов несвоевременным.

«Для местных жителей не стоит увеличивать тарифы. Необходимо уменьшать выпадающие доходы транспортников другим методом», — прозвучало во время встречи.

Было также предложено перевести льготников, пользующихся бумажными удостоверениями, на транспортные карты. Тогда транспортники смогли бы получать компенсации.

Добавим, что город получил от Москвы 30 автобусов, которые выйдут на городские маршруты.

#Экономика#Новости
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