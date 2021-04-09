Крупнейший перевозчик Ростова потребовал поднять стоимость проезда в автобусах

Posted 9 апреля 2021, 05:10
Published 9 апреля 2021, 05:10
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Эта информация прозвучала во время заседания, на котором подняли тему возросших затрат транспортных компаний. Это связано с увеличением цен на топливо, материалы, также стали больше коммунальные расходы.
«Ростовпассажиртранс», чья доля в перевозке достигла 39,8%, предоставил на рассмотрение обоснование по пересмотру тарифов. Депутаты городской Думы посчитали повышение тарифов несвоевременным.
«Для местных жителей не стоит увеличивать тарифы. Необходимо уменьшать выпадающие доходы транспортников другим методом», — прозвучало во время встречи.
Было также предложено перевести льготников, пользующихся бумажными удостоверениями, на транспортные карты. Тогда транспортники смогли бы получать компенсации.
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