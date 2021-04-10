Сообщившего о «бомбе» в центральном офисе «Яндекс.Такси» осудили в Ростове

Позднее выяснилось, что мужчина так хотел просто пошутить. Но юмора сотрудники правоохранительных органов не оценили. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры», которое в начале февраля 2021 года передали в суд. В конце марта 2021 года Апарникова приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком 2 года.