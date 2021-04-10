Сообщившего о «бомбе» в центральном офисе «Яндекс.Такси» осудили в Ростове

Posted 10 апреля 2021, 09:16
Published 10 апреля 2021, 09:16
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Отмечается, что осенью 2020 года ростовчанин сообщил в колл-центр сервиса такси о, якобы, заложенной бомбе, в центральном офисе «Яндекс Такси». Всех работников из помещения эвакуировали, а здание обследовали. В итоге никаких взрывных устройств не обнаружили.
Позднее выяснилось, что мужчина так хотел просто пошутить. Но юмора сотрудники правоохранительных органов не оценили. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры», которое в начале февраля 2021 года передали в суд. В конце марта 2021 года Апарникова приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком 2 года.
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