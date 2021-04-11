rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2021, 13:13

Published 11 апреля 2021, 13:13

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Следы машинного масла обнаружили ростовчане в реке Темерник

11 апреля 2021, 13:13
На поверхности реки Темерник в Ростове-на-Дону горожане заметили радужные разводы, сообщается в соцсети.

"Темерничка, вид с моста Стачки, радужная расцветка", - сказано в сообщении.

На фотографии хорошо видно, что по поверхности воды в реке расплылось длинное пятно масла. Как предположили пользователи в комментариях, кто-то выше по течению помыл в реке автомобиль.

В конце марта в Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации на дамбе Северного водохранилища погибло много рыбы. Гидротехнические сооружения ниже по реке Темерник не пострадали.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика