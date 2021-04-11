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Posted 11 апреля 2021, 09:21

Published 11 апреля 2021, 09:21

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Власти Ростова вернули горожанам автобусы №98

11 апреля 2021, 09:21
В Ростове-на-Дону по просьбе местных жителей администрация города намерена вернуть автобусный маршрут №98 ст. Первомайская – ЖК «Красный Аксай», говорится в сообщении городской администрации.

Департамент транспорта Ростова объявил конкурс на обслуживание муниципального маршрута. По условиям контракта, автобусы перевозчика не должны быть старше 10 лет. Минимум 50% из них должны быть оснащены двигателями экокласса Евро-4 и выше, системами кондиционирования воздуха. Кроме того, они должны быть приспособлены для маломобильной категории граждан.

С победителем заключат контракт с 1 июня 2021 года до 31 июля 2023 года.

Маршрут №98 в Ростове отменили в октябре. Однако горожане стали обращаться к администрации с простой его вернуть.

Ранее в Ростове объявили конкурс на обслуживание автобусного маршрута №10.

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