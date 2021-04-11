Власти Ростова вернули горожанам автобусы №98

Департамент транспорта Ростова объявил конкурс на обслуживание муниципального маршрута. По условиям контракта, автобусы перевозчика не должны быть старше 10 лет. Минимум 50% из них должны быть оснащены двигателями экокласса Евро-4 и выше, системами кондиционирования воздуха. Кроме того, они должны быть приспособлены для маломобильной категории граждан.