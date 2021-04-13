Чистые машины на 5 млн закупит управление судебного департамента Ростовской области

Posted 13 апреля 2021, 06:27
Published 13 апреля 2021, 06:27
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Стоимость контракта составит почти пять миллионов рублей, подать заявку на участие можно до 21 апреля. На следующий день состоится аукцион. Согласно техническому заданию, управление планирует приобрести шесть новых автомобилей. Они должны быть выпущены не ранее 2021 года.
При этом машины должны быть вымыты и полностью готовы к эксплуатации. Все они будут белого цвета.
Мощность двигателя составит не менее 106 лошадиных сил. В транспорте должны быть подушки безопасности, кондиционер и бортовой компьютер.
Исполнитель привезет автомобили в течение 15 дней с момента заключения контракта. Ранее более 50 миллионов рублей выделили на покупку скорых в Ростове.
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