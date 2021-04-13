Чистые машины на 5 млн закупит управление судебного департамента Ростовской области

Стоимость контракта составит почти пять миллионов рублей, подать заявку на участие можно до 21 апреля. На следующий день состоится аукцион. Согласно техническому заданию, управление планирует приобрести шесть новых автомобилей. Они должны быть выпущены не ранее 2021 года.