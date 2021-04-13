Главу Аксайского района арестовали на два месяца

«Борзенко арестован на два месяца. Расследование дела продолжается», — сказал источник.
Борзенко задержали в понедельник, 12 апреля, в одном из пансионатов в Кисловодске, где он проводил отпуск. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в создании преступной группы, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Вместе с Борзенко задержаны также шесть коммерсантов, которые курировали работу рынков в Аксайском районе. Предположительно, подозреваемые отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым, они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, доход от которой составил более 500 млн рублей.