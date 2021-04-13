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В “Единой России” предложили расширить программу благоустройства дворовых территорий

13 апреля 2021, 13:48
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» выступила с инициативой увеличить финансирование проекта, предполагающего благоустройство городов и сел в стране. На всероссийском голосовании люди на свое усмотрение выберут объекты, которые будут благоустроены.

Как сообщает nashgorod.ru, впервые площадкой для голосования станет федеральная платформа za.gorodsreda.ru. Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР, предложил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину увеличить возможности программы.

Как сказал Турчак в ходе встречи с заместителем председателя правительства 13 апреля, собственный озелененный двор с хорошими скамейками, детской и спортивной площадками для людей ближе и важнее, чем отремонтированная набережная или сквер. Он отметил, что все мероприятия, направленные на облагораживание дворов, нужно включить в отдельный раздел программы и также отдельно финансировать.

Секретарь генсовета «Единой России» также инициировал повысить минимальный порог финансирования по программе для регионов с небольшим количеством населения. Это даст возможность облагородить больше объектов в отдаленных российских регионах. Кроме того, Турчак предложил увеличить количество городов, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование.

Марат Хуснуллин согласился с идеями Турчака. Он отметил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства детально изучит и проработает данный вопрос в тесном взаимодействии с «Единой Россией».

Инициатива создания федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» принадлежит «Единой России». Он создан на основе партийного проекта «Городская среда». За 4 года в стране благоустроили более 83 тысяч общественных пространств и дворов, особенно важных для местного населения: именно мнение жителей учитывали при выборе объектов для облагораживания.

По словам Хуснуллина, долгосрочная цель заключается в том, чтобы процент населения старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов по развитию городской среды, достиг 30%». Он отметил: людей нужно информировать о том, что они могут влиять на облик своих населенных пунктов, а также повышать у жителей России чувство ответственности за свои дворы и общественные места.

По информации сайта ER.ru, в процессе подготовки федерального бюджета на текущий год партия внесла поправки, в соответствии с которыми финансирование программы повысили на 2 млрд рублей. Эти средства позволят облагородить 900 дворов и общественных пространств в 2021 году.

Партийный проект всецело направлен на повышение качества жизни людей, подчеркнул региональный координатор «Городской среды», депутат донского парламента Ашот Хбликян.

«При первом приближении кажется, что проект занимается благоустройством парков и скверов. На деле его масштаб больше и шире. Проект имеет большую социальную функцию по повышению качества жизни жителей городов и поселений. Неважно, где вы проживаете, в большом городе или маленькой станице. Благодаря проекту у каждого появляется возможность для культурного досуга, занятий спортом или любого другого вида отдыха», — пояснил парламентарий.

В числе наиболее интересных объектов благоустройства он назвал парк в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. «Здесь будет проложен туристический маршрут с экспозициями из разных исторических эпох и событий от Древней Руси до современной России», — пояснил Ашот Хбликян.

С 2017 года в Ростовской области по проекту выполнено благоустройство 137 общественных пространств. В 2021 году по проекту «Городская среда» в Ростовской области будет благоустроено 38 общественных пространств. На большинстве из них уже начаты подготовительные работы. В ходе отбора объектов жители Дона традиционно проявляют высокую активность.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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