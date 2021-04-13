В “Единой России” предложили расширить программу благоустройства дворовых территорий

По словам Хуснуллина, долгосрочная цель заключается в том, чтобы процент населения старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов по развитию городской среды, достиг 30%». Он отметил: людей нужно информировать о том, что они могут влиять на облик своих населенных пунктов, а также повышать у жителей России чувство ответственности за свои дворы и общественные места.