В пожаре на «Невской мануфактуре» погиб спасатель из Шахт

Трагический инцидент произошел в понедельник, 12 апреля. В ходе пожара погиб начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части 31-летний Илья Белецкий. Он родился в Шахтах, а в возрасте 13 лет переехал в Санкт-Петербург.
Локализовать огонь пожарным удалось только в ночь на вторник на площади 500 квадратных метров. На месте происшествия работают 350 спасателей, один погиб, трое получили ожоги.
Похороны уроженца Шахт состоятся в среду, 14 апреля, на мемориальном кладбище города.
По факту гибели пожарного следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».