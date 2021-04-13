В пожаре на «Невской мануфактуре» погиб спасатель из Шахт

Трагический инцидент произошел в понедельник, 12 апреля. В ходе пожара погиб начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части 31-летний Илья Белецкий. Он родился в Шахтах, а в возрасте 13 лет переехал в Санкт-Петербург.