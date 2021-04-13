rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В пожаре на «Невской мануфактуре» погиб спасатель из Шахт

13 апреля 2021, 11:10
Фото: 78.mchs.gov.ru
В Санкт-Петербурге во время крупного пожара на «Невской мануфактуре» погиб уроженец города Шахты Ростовской области, передает Telegram-канал Don_Mash.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 12 апреля. В ходе пожара погиб начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части 31-летний Илья Белецкий. Он родился в Шахтах, а в возрасте 13 лет переехал в Санкт-Петербург.

Локализовать огонь пожарным удалось только в ночь на вторник на площади 500 квадратных метров. На месте происшествия работают 350 спасателей, один погиб, трое получили ожоги.

Похороны уроженца Шахт состоятся в среду, 14 апреля, на мемориальном кладбище города.

По факту гибели пожарного следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Материалы по теме
Пожар у стадиона «Ростов Арена», где погиб спасатель, устроили неизвестныеСпасатели в Ростове распространили экстренное предупреждение из-за снегопадаО сосульках-убийцах предупредили ростовчан городские спасатели
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58