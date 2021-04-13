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Власти Ростова заявили о перекрытии центральных улиц из-за проведения пробега

13 апреля 2021, 09:32
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону запланировали провести легкоатлетический пробег, из-за которого будут вводить ограничения движения, сообщили в мэрии.

Пробег «Ростовское кольцо — 2021» состоится в воскресенье, 18 апреля. Всего предусмотрены пять этапов для участников.

Первый этап организуют с 9.00 до 09.35, из-за этого перекроют движение на Театральной площади, Большой Садовой, проспекте Ворошиловский, Ворошиловском мосту и Левобережной.

Во время второго этапа с 10.05 до 10.55 нельзя будет проехать возле стадиона «Ростов-Арена», по Ворошиловскому мосту, Седова, Богатяновскому спуску и Береговой. Третий этап состоится с 11.25 до 12.15 на площади Гагарина, Нагибина, Ленина, Народного Ополчения.

С 12.45 по 13.55 ограничат движение по Комарова, Космонавтов и Волкова. Финишировать участники должны около 15 часов на Театральной площади.

Кроме того, в городе будут перекрывать движение из-за репетиции Парада Победы.

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