Власти Ростова заявили о перекрытии центральных улиц из-за проведения пробега

Во время второго этапа с 10.05 до 10.55 нельзя будет проехать возле стадиона «Ростов-Арена», по Ворошиловскому мосту, Седова, Богатяновскому спуску и Береговой. Третий этап состоится с 11.25 до 12.15 на площади Гагарина, Нагибина, Ленина, Народного Ополчения.