Возможность застройки исторического центра Ростова разглядел архитектор

По словам Далаксакуашвили, из-за роста стоимости квадратного метра среди застройщиков найдутся желающие возводить новые жилые комплексы в центре Ростова. И, если раньше девелоперов отпугивала высокая себестоимость реализации таких проектов, то сейчас ситуация изменилась.
Архитектор добавил, что при текущих ценах подобные проекты в центре Ростова становятся рабочими.
При этом Далаксакуашвили отметил, что нехватка школ и детских садов является одной из главных проблем для застройщиков в центре.
Ранее стало известно, что власти Ростова решили биться против высоток на Береговой в кассационном суде.