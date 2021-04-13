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Возможность застройки исторического центра Ростова разглядел архитектор

13 апреля 2021, 13:21
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Главный архитектор Ростовской области Игорь Далаксакуашвили заявил, что ситуация на рынке недвижимости позволяет реализовать в центральной части Ростова-на-Дону девелоперские проекты, он выразил свое мнение в ходе круглого стола в рамках профессионального форума.

По словам Далаксакуашвили, из-за роста стоимости квадратного метра среди застройщиков найдутся желающие возводить новые жилые комплексы в центре Ростова. И, если раньше девелоперов отпугивала высокая себестоимость реализации таких проектов, то сейчас ситуация изменилась.

Архитектор добавил, что при текущих ценах подобные проекты в центре Ростова становятся рабочими.

При этом Далаксакуашвили отметил, что нехватка школ и детских садов является одной из главных проблем для застройщиков в центре.

Ранее стало известно, что власти Ростова решили биться против высоток на Береговой в кассационном суде.

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