На кладбище выделили земли под приют для бездомных животных в Ростове

Posted 15 апреля 2021, 07:30
Published 15 апреля 2021, 07:30
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Ответ на запрос депутата из департамента ЖКХ Ростова гласит, что под приют выделен участок площадью 4,93 гектара в районе Ростовского моря.
«Срок оформления- третий квартал 2020 года. Срок начала строительства в планах 2022-2025, в зависимости от решения думы по выделению средств», — отметила Оськина.
Согласно данным базы Росреестра, участок с кадастровым номером 61:44:0023301:3 находится в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории второй очереди ЖК «Декоративные культуры». При этом вид разрешенного использования в настоящее время — земельный участок для размещения нового городского кладбища. Земли находятся в муниципальной собственности. Их кадастровая стоимость превышает 108,7 миллиона рублей.
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