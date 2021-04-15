На кладбище выделили земли под приют для бездомных животных в Ростове

Согласно данным базы Росреестра, участок с кадастровым номером 61:44:0023301:3 находится в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории второй очереди ЖК «Декоративные культуры». При этом вид разрешенного использования в настоящее время — земельный участок для размещения нового городского кладбища. Земли находятся в муниципальной собственности. Их кадастровая стоимость превышает 108,7 миллиона рублей.