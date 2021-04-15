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Posted 15 апреля 2021, 07:30

Published 15 апреля 2021, 07:30

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

На кладбище выделили земли под приют для бездомных животных в Ростове

На кладбище выделили земли под приют для бездомных животных в Ростове

15 апреля 2021, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону выделили территорию под строительство приюта для безнадзорных домашних животных, сообщила депутат гордумы Наталья Оськина.

Ответ на запрос депутата из департамента ЖКХ Ростова гласит, что под приют выделен участок площадью 4,93 гектара в районе Ростовского моря.

«Срок оформления- третий квартал 2020 года. Срок начала строительства в планах 2022-2025, в зависимости от решения думы по выделению средств», — отметила Оськина.

Согласно данным базы Росреестра, участок с кадастровым номером 61:44:0023301:3 находится в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории второй очереди ЖК «Декоративные культуры». При этом вид разрешенного использования в настоящее время — земельный участок для размещения нового городского кладбища. Земли находятся в муниципальной собственности. Их кадастровая стоимость превышает 108,7 миллиона рублей.

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