Выручка завода «Тавр» в Ростовской области упала на 840 млн рублей за год пандемии

Posted 15 апреля 2021, 08:40
Published 15 апреля 2021, 08:40
Modified 1 октября, 15:10
Updated 1 октября, 15:10
Так, по итогам 2020 года выручка завода сложилась в размере 5,7 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году она составила 6,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль предприятия за год пандемии, напротив, выросла и составила 7,6 миллиона рублей, что на 1,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее.
ООО «РКЗ-Тавр» зарегистрировано в июне 1999 года. В качестве основного вида деятельности компании указано производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Численность работников составляет более 1,4 тысячи человек.
Руководителем предприятия является Кирияки Саввиди — супруга известного бизнесмена Ивана Саввиди.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]