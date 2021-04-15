Выручка завода «Тавр» в Ростовской области упала на 840 млн рублей за год пандемии

Так, по итогам 2020 года выручка завода сложилась в размере 5,7 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году она составила 6,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль предприятия за год пандемии, напротив, выросла и составила 7,6 миллиона рублей, что на 1,5 миллиона рублей больше, чем годом ранее.