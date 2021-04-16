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Posted 16 апреля 2021, 14:05

Published 16 апреля 2021, 14:05

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Банда «рабовладельцев» в Ростовской области похищала людей

16 апреля 2021, 14:05
Четверо жителей Ростовской области пойдут под суд за использование рабского труда и похищение людей, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2018–2019 годах обвиняемые похищали или обманом заманивали людей на ферму и заставляли бесплатно работать на сельхозугодьях и на фабрике полимерных изделий. У рабов отнимали документы, применяли или угрожали насилием, а также ограничивали их передвижение. При похищении людям угрожали оружием.

Всего потерпевшими признали 20 человек.

«Уголовное дело направлено в Ростовской областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Ранее МВД опровергло торговлю людьми в Ростовской области.

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