Банда «рабовладельцев» в Ростовской области похищала людей

Posted 16 апреля 2021, 14:05
Published 16 апреля 2021, 14:05
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
В 2018–2019 годах обвиняемые похищали или обманом заманивали людей на ферму и заставляли бесплатно работать на сельхозугодьях и на фабрике полимерных изделий. У рабов отнимали документы, применяли или угрожали насилием, а также ограничивали их передвижение. При похищении людям угрожали оружием.
Всего потерпевшими признали 20 человек.
«Уголовное дело направлено в Ростовской областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.