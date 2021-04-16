Банда «рабовладельцев» в Ростовской области похищала людей

В 2018–2019 годах обвиняемые похищали или обманом заманивали людей на ферму и заставляли бесплатно работать на сельхозугодьях и на фабрике полимерных изделий. У рабов отнимали документы, применяли или угрожали насилием, а также ограничивали их передвижение. При похищении людям угрожали оружием.