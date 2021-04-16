Новости пятницы в Ростове о погоде и мосте на Малиновского

Posted 16 апреля 2021, 15:00
Published 16 апреля 2021, 15:00
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Холодный май 2021-го
Как сообщили синоптики, май в Ростовской области будет холоднее климатической нормы. По ночам ожидается +10…+12 С, днем +19…+24 С, это не холодно, но прохладнее, чем должно быть. Как часто будут идти дожди в последний месяц весны, не сообщается.
Отмечается, что холодным май будет не только в Ростовской области, но и по всему югу.
Новости про мост на Малиновского
В пятницу с инспекцией на строящийся мост на улице Малиновского нагрянул губернатор региона Василий Голубев. В настоящее время на объекте делают дорогу от конечной остановки автобусов до моста, а в конце апреля обещают запустить движение общественного и спецтранспорта.
Сейчас на подъездной дороге кладут асфальт, вскоре там появятся светофоры и пост ГИБДД.
Восстановление водохранилища
Кроме того, до конца года в Ростове обещают отремонтировать Северное водохранилище, на котором недавно произошло ЧП.
В конце марта из-за варии произошел сброс воды, из-за чего водохранилище обмелело. Ростовчане воспользовались ситуацией и начали на мелководье вылавливать рыбу.
Власти решили провести ремонт гидротехнического сооружения водохранилища для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Закончить работы обещают в этом году.
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