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Posted 16 апреля 2021, 15:00

Published 16 апреля 2021, 15:00

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Новости пятницы в Ростове о погоде и мосте на Малиновского

16 апреля 2021, 15:00
В пятницу 16 апреля в Ростове-на-Дону рассказали, какая погода ожидается мае и когда откроют движение по мосту на Малиновского, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Холодный май 2021-го

Как сообщили синоптики, май в Ростовской области будет холоднее климатической нормы. По ночам ожидается +10…+12 С, днем +19…+24 С, это не холодно, но прохладнее, чем должно быть. Как часто будут идти дожди в последний месяц весны, не сообщается.

Отмечается, что холодным май будет не только в Ростовской области, но и по всему югу.

Новости про мост на Малиновского

В пятницу с инспекцией на строящийся мост на улице Малиновского нагрянул губернатор региона Василий Голубев. В настоящее время на объекте делают дорогу от конечной остановки автобусов до моста, а в конце апреля обещают запустить движение общественного и спецтранспорта.

Сейчас на подъездной дороге кладут асфальт, вскоре там появятся светофоры и пост ГИБДД.

Восстановление водохранилища

Кроме того, до конца года в Ростове обещают отремонтировать Северное водохранилище, на котором недавно произошло ЧП.

В конце марта из-за варии произошел сброс воды, из-за чего водохранилище обмелело. Ростовчане воспользовались ситуацией и начали на мелководье вылавливать рыбу.

Власти решили провести ремонт гидротехнического сооружения водохранилища для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Закончить работы обещают в этом году.

#Общество#Новости
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