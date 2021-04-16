Новости пятницы в Ростове о погоде и мосте на Малиновского

Как сообщили синоптики, май в Ростовской области будет холоднее климатической нормы. По ночам ожидается +10…+12 С, днем +19…+24 С, это не холодно, но прохладнее, чем должно быть. Как часто будут идти дожди в последний месяц весны, не сообщается.