Депутат ЗСРО уверен, что задержанного главу Аксайского района не отпустят

«Уверен, что не отпустят. Являясь самым богатым главой в области, почему-то никто долго не задумывался о том, за чей счет „банкет“. Ну, а раз уж взяли, сейчас все вспомнят: и земли рынка, „крышевание“, рестораны и многое другое. Почему региональные власти не снимали его с должности — мне непонятно. Ведь о „заслугах“ главы Аксайского района было известно, наверное, каждому второму жителю района. Все знали о его строительном бизнесе, ресторанах, рынках и других активах, списке недвижимости. Я этот список видел еще лет 5-7 назад», — сказал Евгений Федяев.