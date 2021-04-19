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Депутат ЗСРО уверен, что задержанного главу Аксайского района не отпустят

19 апреля 2021, 14:33
Фото: donland.ru
Главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко не отпустят ни при каких обстоятельствах, прокомментировал RostovGazeta депутат Заксобрания региона Евгений Федяев.

В понедельник, 19 апреля, стало известно, что правозащитник, представляющий интересы главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, обжаловал его арест. Жалоба уже поступила в Ленинский районный суд.

Виталия Борзенко задержали в Кисловодске по подозрению в организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал главу Аксайского района до 11 июня.

Кроме Борзенко, уголовные дела были возбуждены и в отношении других членов преступной группы, одним из которых является Карим Бабаев. Самого Бабаева правоохранительным органам задержать не удалось. По некоторым данным, он может скрываться в Турции или в Азербайджане.

Евгений Федяев
Фото: instagram.com/fedyaev_evgenij/

«Уверен, что не отпустят. Являясь самым богатым главой в области, почему-то никто долго не задумывался о том, за чей счет „банкет“. Ну, а раз уж взяли, сейчас все вспомнят: и земли рынка, „крышевание“, рестораны и многое другое. Почему региональные власти не снимали его с должности — мне непонятно. Ведь о „заслугах“ главы Аксайского района было известно, наверное, каждому второму жителю района. Все знали о его строительном бизнесе, ресторанах, рынках и других активах, списке недвижимости. Я этот список видел еще лет 5-7 назад», — сказал Евгений Федяев.

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