Депутат ЗСРО уверен, что задержанного главу Аксайского района не отпустят

В понедельник, 19 апреля, стало известно, что правозащитник, представляющий интересы главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, обжаловал его арест. Жалоба уже поступила в Ленинский районный суд.
Виталия Борзенко задержали в Кисловодске по подозрению в организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал главу Аксайского района до 11 июня.
Кроме Борзенко, уголовные дела были возбуждены и в отношении других членов преступной группы, одним из которых является Карим Бабаев. Самого Бабаева правоохранительным органам задержать не удалось. По некоторым данным, он может скрываться в Турции или в Азербайджане.
«Уверен, что не отпустят. Являясь самым богатым главой в области, почему-то никто долго не задумывался о том, за чей счет „банкет“. Ну, а раз уж взяли, сейчас все вспомнят: и земли рынка, „крышевание“, рестораны и многое другое. Почему региональные власти не снимали его с должности — мне непонятно. Ведь о „заслугах“ главы Аксайского района было известно, наверное, каждому второму жителю района. Все знали о его строительном бизнесе, ресторанах, рынках и других активах, списке недвижимости. Я этот список видел еще лет 5-7 назад», — сказал Евгений Федяев.