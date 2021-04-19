На день раньше перекроют старый участок дороги от Ростова к Батайску

В настоящее время на трассе А-135 на отрезке дороги от разворотной петли до пойменного моста уже были открыты две из четырех построенных полос по направлению к Батайску. Ближе к вечеру, когда снизится интенсивность движения, дорожники полностью перекроют старый участок дороги, а автомобили будут пропускать только по новым полосам.