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Posted 19 апреля 2021, 13:23

Published 19 апреля 2021, 13:23

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

На день раньше перекроют старый участок дороги от Ростова к Батайску

На день раньше перекроют старый участок дороги от Ростова к Батайску

19 апреля 2021, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
К 16.00 мск в понедельник, 19 апреля, на Южном подъезде к Ростову-на-Дону дорожники полностью поменяют схему движения транспорта, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Схему движения поменяют на день раньше из-за неблагоприятного прогноза погоды и проливного дождя.

В настоящее время на трассе А-135 на отрезке дороги от разворотной петли до пойменного моста уже были открыты две из четырех построенных полос по направлению к Батайску. Ближе к вечеру, когда снизится интенсивность движения, дорожники полностью перекроют старый участок дороги, а автомобили будут пропускать только по новым полосам.

Смещение потока автомобилей на новые полосы движения необходимо для того, чтобы полностью освободить от транспорта «старый» участок дороги и приступить к его реконструкции.

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