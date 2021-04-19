На затянувшуюся реконструкцию стадиона «Шахтер» в Ростовской области потратят 690 млн

Напомним, что проект реконструкции подготовили еще в 2017 году года назад, а все работы планировалось завершить в 2020 году. Подрядчик сорвал сроки и его внесли в «черный список». В конце 2020 года губернатор региона Василий Голубев раскритиковал областной Минстрой за срыв реконструкции стадиона «Шахтер».