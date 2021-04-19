На затянувшуюся реконструкцию стадиона «Шахтер» в Ростовской области потратят 690 млн

Речь идет о стадионе «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в городе Шахты Ростовской области.
Максимальная стоимость контракта составит 689,6 миллиона рублей. Деньги выделены из областного и местного бюджетов. Финансирование работ будет осуществляться в течение двух лет, в 2021 году на реализацию проекта направят 208,4 миллиона рублей. Остальную сумму подрядная организация получит после окончания работ в 2022 году.
Завершиться реконструкция объекта должна не позднее 30 ноября 2022 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 апреля 2021 года. Приступить к работам победителю необходимо будет сразу после подписания контракта.
Напомним, что проект реконструкции подготовили еще в 2017 году года назад, а все работы планировалось завершить в 2020 году. Подрядчик сорвал сроки и его внесли в «черный список». В конце 2020 года губернатор региона Василий Голубев раскритиковал областной Минстрой за срыв реконструкции стадиона «Шахтер».