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Участников забега «Ростовское кольцо 2021» раскритиковали за перекрытые дороги

19 апреля 2021, 05:59
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону более трех тысяч местных жителей стали участниками традиционного забега «Ростовское кольцо 2021», но понравилось это не всем, критика появилась в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось в воскресенье утром. Из-за этого до обеда перекрывали движение в центральной части города.

Маршрут проходил от Театральной площади через стадион «Ростов-Арена» и площадь Гагарина. Всего участники преодолели более 40 километров.

Присоединились к масштабному мероприятию около трех тысяч горожан. Однако в соцсетях пользователи их начали критиковать из-за появившихся транспортных проблем.

«У нас что мало стадионов? Почему решили провести на городских улицах?», — поинтересовались горожане.

«А как же коронавирус, маски и дистанция? Где товарищи, которые выписывают штрафы», — прозвучало в комментариях.

«Из-за этих „спортсменов“ многие люди стоят в пробках», — пожаловались водители. Были и те, кто хвалил ростовчан за участие.

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#Новости#Общество
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