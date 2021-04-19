Участников забега «Ростовское кольцо 2021» раскритиковали за перекрытые дороги

Мероприятие состоялось в воскресенье утром. Из-за этого до обеда перекрывали движение в центральной части города.
Маршрут проходил от Театральной площади через стадион «Ростов-Арена» и площадь Гагарина. Всего участники преодолели более 40 километров.
Присоединились к масштабному мероприятию около трех тысяч горожан. Однако в соцсетях пользователи их начали критиковать из-за появившихся транспортных проблем.
«У нас что мало стадионов? Почему решили провести на городских улицах?», — поинтересовались горожане.
«А как же коронавирус, маски и дистанция? Где товарищи, которые выписывают штрафы», — прозвучало в комментариях.
«Из-за этих „спортсменов“ многие люди стоят в пробках», — пожаловались водители. Были и те, кто хвалил ростовчан за участие.