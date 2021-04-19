Участников забега «Ростовское кольцо 2021» раскритиковали за перекрытые дороги

В Ростове-на-Дону более трех тысяч местных жителей стали участниками традиционного забега «Ростовское кольцо 2021», но понравилось это не всем, критика появилась в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось в воскресенье утром. Из-за этого до обеда перекрывали движение в центральной части города. Маршрут проходил от Театральной площади через стадион «Ростов-Арена» и площадь Гагарина. Всего участники преодолели более 40 километров. Присоединились к масштабному мероприятию около трех тысяч горожан. Однако в соцсетях пользователи их начали критиковать из-за появившихся транспортных проблем. «У нас что мало стадионов? Почему решили провести на городских улицах?», — поинтересовались горожане. «А как же коронавирус, маски и дистанция? Где товарищи, которые выписывают штрафы», — прозвучало в комментариях. «Из-за этих „спортсменов“ многие люди стоят в пробках», — пожаловались водители. Были и те, кто хвалил ростовчан за участие. Материалы по теме «Рождественский забег» прошел в Ростове Почти 1 млн руб потратят на организацию забега «Ростовское кольцо»