Бывший глава Первомайского района Ростова признал вину в превышении полномочий

Напомним, что Григорян был задержан летом минувшего года. Источники в силовых структурах сообщали, что он не занимался сносом незаконных ларьков, из-за чего размер ущерба составил 14 миллионов рублей.
Во время суда представитель прокуратуры заявил, что фигурант давал указание проверяющим органам не трогать 86 незаконных ларьков. Бюджет не получал деньги от аренды.
Сейчас на заседании Григорян признал вину в превышении полномочий. Допрос свидетелей не состоялся из-за их неявки», — сказано в сообщении.
Следующее заседание состоится 12 мая. Григорян возглавлял район с 2016 по начало 2020 года.