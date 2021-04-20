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Бывший глава Первомайского района Ростова признал вину в превышении полномочий

20 апреля 2021, 05:02
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону оказавшийся на скамье подсудимых бывший руководитель администрации Первомайского района Артур Григорян признал себя виновным в совершении преступления, собщает «Блокнот Ростов».

Напомним, что Григорян был задержан летом минувшего года. Источники в силовых структурах сообщали, что он не занимался сносом незаконных ларьков, из-за чего размер ущерба составил 14 миллионов рублей.

Во время суда представитель прокуратуры заявил, что фигурант давал указание проверяющим органам не трогать 86 незаконных ларьков. Бюджет не получал деньги от аренды.

Сейчас на заседании Григорян признал вину в превышении полномочий. Допрос свидетелей не состоялся из-за их неявки», — сказано в сообщении.

Следующее заседание состоится 12 мая. Григорян возглавлял район с 2016 по начало 2020 года.

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