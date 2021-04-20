Найден способ, как ростовчане могут отдохнуть в Турции во время запретов

Сама Турция не против принимать российских туристов, но при условии наличия теста на коронавирус. Попасть в Стамбул возможно с пересадками в других странах.
Минск
Перелетами в этот город из ростовского аэропорта «Платов» занимается перевозчик «Азимут». Чтобы попасть в Беларусь, нужно иметь ПЦР-тест.
После этого можно пересесть на рейс до Турции.
Белград
До Сербии из Ростова можно добраться практически ежедневно. Стоимость перелета составит около 20 тысяч рублей, при этом, скорее всего, рейс будет с пересадкой.
В Белграде понадобится тест на коронавирус или справка о прививке, которую сделали в этой стране. Проще получить тест.
Дубай
В Турцию можно попасть и через ОАЭ, цена за билет варьируется в районе 20 тысяч рублей до Дубая. Рейсы выполняются на постоянной основе.
Если придется выйти в город во время пересадки, то необходимо иметь при себе тест.
Абу-Даби
В этом случае самолеты из Ростова летают очень редко, примерно раз в месяц. Попасть в город не получится, так как придется провести 10 дней на изоляции. При этом стоимость перелета начинается от 90 тысяч рублей.
Доха
В целом быть в Катаре туристам запрещено, но разрешается транзит. Летают самолеты из Платова довольно редко, за поездку придется заплатить от 30 тысяч рублей.