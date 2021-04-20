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Найден способ, как ростовчане могут отдохнуть в Турции во время запретов

20 апреля 2021, 07:40
Фото: pixabay.com
Жители России, в том числе Ростовской области, имеют возможность отдохнуть в Турции, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.

Сама Турция не против принимать российских туристов, но при условии наличия теста на коронавирус. Попасть в Стамбул возможно с пересадками в других странах.

Минск

Перелетами в этот город из ростовского аэропорта «Платов» занимается перевозчик «Азимут». Чтобы попасть в Беларусь, нужно иметь ПЦР-тест.

После этого можно пересесть на рейс до Турции.

Белград

До Сербии из Ростова можно добраться практически ежедневно. Стоимость перелета составит около 20 тысяч рублей, при этом, скорее всего, рейс будет с пересадкой.

В Белграде понадобится тест на коронавирус или справка о прививке, которую сделали в этой стране. Проще получить тест.

Дубай

В Турцию можно попасть и через ОАЭ, цена за билет варьируется в районе 20 тысяч рублей до Дубая. Рейсы выполняются на постоянной основе.

Если придется выйти в город во время пересадки, то необходимо иметь при себе тест.

Абу-Даби

В этом случае самолеты из Ростова летают очень редко, примерно раз в месяц. Попасть в город не получится, так как придется провести 10 дней на изоляции. При этом стоимость перелета начинается от 90 тысяч рублей.

Доха

В целом быть в Катаре туристам запрещено, но разрешается транзит. Летают самолеты из Платова довольно редко, за поездку придется заплатить от 30 тысяч рублей.

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