В Ростове на Текучева в самодельном шалаше живет бывший капитан 2-го ранга

Депутат рассказывает, что Андрей Егнатенко — капитан 2-го ранга, служил в морфлоте. За драку его посадили, а когда он освободился и вернулся домой, узнал, что родственники продали его жилье на улице Штахановского в Ростове. Попытки найти родню не увенчались успехом: ему намекнули, что после мест лишения свободы, с ним общаться не хотят.
«Мужчине негде жить, он вынужден скитаться уже два года. Сперва жил то у одних, то у других друзей, потом кто-то отдал ему свой гараж, который вскоре снесли. В итоге из коробок и подручных средств он соорудил себе на Текучева 153 место обитания, где и вынужден жить», — сообщает спикер.
В лютый холод этой зимой Андрей Егнатенко сильно отморозил ноги.
«Его забрали в больницу, обработали и привезли обратно, выложили в коробку», — добавляет депутат.
Вечерами за Егнатенко ухаживает женщина, которая днем работает уборщицей. К проблеме бездомного человека, лишенного возможности нормально передвигаться, подключились волонтеры.
«Сегодня днем я приезжала оказать мужчине помощь. Он совершенно адекватен, рассказывал, как служил, где раньше работал. Я обзвонила центры приюта, но поскольку из-за проблем с ногами, его везде отказались принять», — отмечает волонтер Алиса.
Неравнодушные люди недоумевают: в Ростове есть социальные службы, центры социальной адаптации граждан, и при этом, по факту, никто не заинтересован в оказании помощи бездомному человеку.
«Меня поражает количество бездомных и побирающихся на улицах Ростова. Я понимаю, что в большинстве случаев, это бизнес. Но даже если это бизнес и люди вынуждены просить милостыню на улице, значит, они живут неблагополучно? Значит, их обижают, за них некому заступиться. Почему же в нашем городе инвалидность и старость обретает такие страшные, уродливые формы», — задается вопросом Оськина.