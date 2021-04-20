rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове на Текучева в самодельном шалаше живет бывший капитан 2-го ранга

20 апреля 2021, 18:34
Фото: rostovgazeta.ru
Два года назад Андрей Егнатенко вышел на свободу и обнаружил, что родственники продали его квартиру. Оставшись без жилья он вынужден скитаться на улице, сообщает RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Депутат рассказывает, что Андрей Егнатенко — капитан 2-го ранга, служил в морфлоте. За драку его посадили, а когда он освободился и вернулся домой, узнал, что родственники продали его жилье на улице Штахановского в Ростове. Попытки найти родню не увенчались успехом: ему намекнули, что после мест лишения свободы, с ним общаться не хотят.

«Мужчине негде жить, он вынужден скитаться уже два года. Сперва жил то у одних, то у других друзей, потом кто-то отдал ему свой гараж, который вскоре снесли. В итоге из коробок и подручных средств он соорудил себе на Текучева 153 место обитания, где и вынужден жить», — сообщает спикер.

В лютый холод этой зимой Андрей Егнатенко сильно отморозил ноги.

«Его забрали в больницу, обработали и привезли обратно, выложили в коробку», — добавляет депутат.

Вечерами за Егнатенко ухаживает женщина, которая днем работает уборщицей. К проблеме бездомного человека, лишенного возможности нормально передвигаться, подключились волонтеры.

«Сегодня днем я приезжала оказать мужчине помощь. Он совершенно адекватен, рассказывал, как служил, где раньше работал. Я обзвонила центры приюта, но поскольку из-за проблем с ногами, его везде отказались принять», — отмечает волонтер Алиса.

Неравнодушные люди недоумевают: в Ростове есть социальные службы, центры социальной адаптации граждан, и при этом, по факту, никто не заинтересован в оказании помощи бездомному человеку.

Фото: pixabay.com

«Меня поражает количество бездомных и побирающихся на улицах Ростова. Я понимаю, что в большинстве случаев, это бизнес. Но даже если это бизнес и люди вынуждены просить милостыню на улице, значит, они живут неблагополучно? Значит, их обижают, за них некому заступиться. Почему же в нашем городе инвалидность и старость обретает такие страшные, уродливые формы», — задается вопросом Оськина.

Ранее стало известно, что Ростовская область попала в пятерку самых криминальных регионов России.

Материалы по теме
Бездомный в Таганроге убил на рынке мужчинуДоступное жилье: бомжи в Ростове построили шалаш для зимовки у детской площадки
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58