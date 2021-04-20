В Ростове на Текучева в самодельном шалаше живет бывший капитан 2-го ранга

«Меня поражает количество бездомных и побирающихся на улицах Ростова. Я понимаю, что в большинстве случаев, это бизнес. Но даже если это бизнес и люди вынуждены просить милостыню на улице, значит, они живут неблагополучно? Значит, их обижают, за них некому заступиться. Почему же в нашем городе инвалидность и старость обретает такие страшные, уродливые формы», — задается вопросом Оськина.