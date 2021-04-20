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В Ростовской области назвали подробности дела о заказном убийстве

20 апреля 2021, 04:39
Фото: pixabay
В Ростовской области задержали двух человек, которые стали организаторами заказного убийства, сообщили в региональном УСКР.

Двое фигурантов в возрасте 26 и 28 лет обратились к знакомому и попросили совершить убийство. За это они предложили ему 300 тысяч рублей.

Подозреваемый захотел убить мужчину, с которыми у них сложилась вражда. Они передали предполагаемому исполнителю обрез с патронами. Последний обратился с заявлением в региональное УФСБ и обо всем рассказал.

Стало известно, что правоохранители инсценировали убийство, после чего были задержаны заказчики. Сейчас они находятся под стражей.

В данный момент проводятся следственные действия. Максимальное наказание по делу составляет пожизненное заключение.

Ранее жителя Ростова задержали за убийство супруги молотком.

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#Новости#Происшествия
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