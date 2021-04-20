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В Ростовской области нечистоты попадают в Дон

20 апреля 2021, 10:27
Фото: RostovGazeta
В левом притоке Дона — реке Койсуг — зафиксировано несколько очагов, куда попадают отходы жизнедеятельности людей, сообщает RostovGazeta эколог общественной организации «Зеленый регион» Андрей Зайчиков.

Река Койсуг — это левый приток реки Дон. В отличие от Дона, который мелеет, Койсуг полноводная река. Именно это фактор, с точки зрения экологов, позволяет нечистотам максимально быстро попадать в ключевую водную артерию Ростовской области.

«В районе Батайска высокая концентрация населения. Здесь растут коттеджные поселки, садоводческие товарищества, многоэтажные застройки. Люди привыкли ловить рыбу на реке Койсуг, отдыхать вдоль реки. Поэтому и проблема выявляется здесь гораздо быстрее. Ростовчане, батайчане и азовчане — самые активные. В других районах Ростовской области тоже замечены сбросы, но они происходят в местах наименьшего скопления людей, поэтому широкой огласки не получают. Например, в Семикаракорском районе населенные пункты расположены редко, и места, где происходит сброс, не видны местным жителям», — объясняет Андрей Зайчиков.

Эксперты уверенны, что решать эту проблему следует комплексно. Выявлять отдельные участки сброса отходов жизнедеятельности неэффективно. Молодежная общественная организация «Зеленый регион» разработала проект системы автоматизированного контроля, которая позволит оперативно выявлять нарушителей, применять к ним точечные меры наказания и возмещения причиненного вреда.

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