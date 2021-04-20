В Ростовской области нечистоты попадают в Дон

«В районе Батайска высокая концентрация населения. Здесь растут коттеджные поселки, садоводческие товарищества, многоэтажные застройки. Люди привыкли ловить рыбу на реке Койсуг, отдыхать вдоль реки. Поэтому и проблема выявляется здесь гораздо быстрее. Ростовчане, батайчане и азовчане — самые активные. В других районах Ростовской области тоже замечены сбросы, но они происходят в местах наименьшего скопления людей, поэтому широкой огласки не получают. Например, в Семикаракорском районе населенные пункты расположены редко, и места, где происходит сброс, не видны местным жителям», — объясняет Андрей Зайчиков.