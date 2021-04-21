В Ростовской области обнаружен источник сброса нечистот в Дон

Река из канализации, по словам местных жителей, растеклась уже на несколько километров.
«Мы зафиксировали две точки — трубы, по которым идет сброс нечистот, обозначили их на карте. Любой может приехать сюда и убедиться в этом. Основной объем сброса без должной очистки идет из очистных сооружений Красного Сада. Более того, к точке сброса протянута новая труба. То есть кто-то беззастенчиво пользуется старой инфраструктурой и тоже ее не обслуживает», — делится выводами местный житель Игорь Рожков.
Рабочие Красного Сада вспоминают, что канализационная вонь в их поселке появилась еще пять лет назад. За этот срок она вместе с нечистотами распространилась на другие территории.