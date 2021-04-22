Колонну машин скорой помощи заметили на границе Ростовской области и Украины

Как говорится в еженедельном отчете от 20 апреля 2021 года, девять новых автомобилей прибыли на пункт пропуска Донецк вечером 16 апреля. Автомобили припарковались в зоне таможенного контроля, на всех машинах, кроме одной, русскими буквами присутствовала надпись «Неотложная медицинская помощь». На девятом автомобиле была надпись «Санитарная».