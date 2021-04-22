Колонну машин скорой помощи заметили на границе Ростовской области и Украины

Posted 22 апреля 2021, 09:36
Published 22 апреля 2021, 09:36
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Как говорится в еженедельном отчете от 20 апреля 2021 года, девять новых автомобилей прибыли на пункт пропуска Донецк вечером 16 апреля. Автомобили припарковались в зоне таможенного контроля, на всех машинах, кроме одной, русскими буквами присутствовала надпись «Неотложная медицинская помощь». На девятом автомобиле была надпись «Санитарная».
После прохождения таможенного контроля автомобили отбыли на территорию Украины.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2021 года жители Ростовской области больше всего переживали из-за возможного обострения военного конфликта в Донбассе.