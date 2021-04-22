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Posted 22 апреля 2021, 13:10

Published 22 апреля 2021, 13:10

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Названы адреса новых дорожных камер в Ростовской области

Названы адреса новых дорожных камер в Ростовской области

22 апреля 2021, 13:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На территории Ростовской области установили новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в правительстве региона.

Появились две камеры на ставропольском направлении. Одна из них работает на потенциально опасном участке — третий километр дороги Ростов — Ставрополь.

Второй комплекс находится в границах поселка Березовая роща. Здесь расположены остановочный комплекс и пешеходный переход. Камеры поставили по просьбе управления ГИБДД из-за роста числа аварий.

«Комплексы могут повысить безопасность на дорогах только в том случае, если водители знают о них. Камеры дисциплинируют», — сказано в сообщении.

Всего в области числятся 318 приборов фотовидеофиксации. С начала апреля в Ростове дорожные камеры зарегистрировали 216 тысяч нарушений.

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