Названы адреса новых дорожных камер в Ростовской области

Posted 22 апреля 2021, 13:10
Published 22 апреля 2021, 13:10
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Появились две камеры на ставропольском направлении. Одна из них работает на потенциально опасном участке — третий километр дороги Ростов — Ставрополь.
Второй комплекс находится в границах поселка Березовая роща. Здесь расположены остановочный комплекс и пешеходный переход. Камеры поставили по просьбе управления ГИБДД из-за роста числа аварий.
«Комплексы могут повысить безопасность на дорогах только в том случае, если водители знают о них. Камеры дисциплинируют», — сказано в сообщении.
Всего в области числятся 318 приборов фотовидеофиксации. С начала апреля в Ростове дорожные камеры зарегистрировали 216 тысяч нарушений.