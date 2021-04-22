Средняя зарплата жителей Ростовской области резко выросла в феврале

По данным Территориального органа статистики, по сравнению с февралем 2020 года зарплата местных жителей выросла на 5,9%. При этом быстрее всего росли зарплаты у работников, занятых в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, на 26,1%. На 20,6% выросли зарплаты у сотрудников предприятий розничной торговли, на 14,7% — в оптовой торговле, на 13% — строительной отрасли.