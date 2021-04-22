Средняя зарплата жителей Ростовской области резко выросла в феврале

Posted 22 апреля 2021, 10:53
Published 22 апреля 2021, 10:53
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
По данным Территориального органа статистики, по сравнению с февралем 2020 года зарплата местных жителей выросла на 5,9%. При этом быстрее всего росли зарплаты у работников, занятых в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, на 26,1%. На 20,6% выросли зарплаты у сотрудников предприятий розничной торговли, на 14,7% — в оптовой торговле, на 13% — строительной отрасли.
Самый высокий заработок оказался у работников финансовой и страховой сферы — в среднем более 64 тысяч рублей, а самый низкий — у сотрудников, задействованных в рыболовстве и в рыбоводстве, 21,4 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что почти 70% жителей Ростовской области несчастны из-за размера своей зарплаты.
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