Новый мотив для зверского убийства в Кущевской бандой Цапков нашли в Ростове

Posted 23 апреля 2021, 07:46
Published 23 апреля 2021, 07:46
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
По официальной версии, в ноябре 2010 года Цапок с членами своей банды пришел убивать семью бизнесмена Сервера Аметова, так как считал его виновным в убийстве брата. По мнению издания, мотивом могла стать не личная месть, а экономические интересы Цапка в Ростовской области.
С 2008 года Сергей Цапок жил в Ростове на Портовой, 364. Это не самый престижный район города, но зато находится в непосредственной близости от речного порта. Именно в Ростовский порт аграрии со всего юга, и Кубани в том числе, везут зерно.
Цапок с Вячеславом Цеповязом, который был правой рукой основателя банды, еще в 2003 году создали компанию по продаже зерна. Дела компании шли плохо, и они передали ее третьим лицам, а сами создали новую, но уже в Кущевской.
Самым крупным трейдером Ростовского порта являлся тогда и сейчас является АО «Астон», финансовый директор которого Владимир Мироненко погиб вместе со своей семьей в доме Аметова. Мироненко приехал в гости к Аметову и, как считали эксперты, мог стать просто случайным свидетелем зверской расправы.
Но life.ru пишет, что причиной могла стать совсем не случайность. «Не исключено, что во время кризиса Мироненко мог перейти дорогу Цапку при поставках зерна через Ростовский порт или не выполнил некие обязательства перед ним или его партнерами, что и предрешило его участь», — пишет издание.
Кроме того, не ясно, почему Цапок ждал целых восемь лет, чтобы отомстить предполагаемому убийце своего брата. Также непонятно, почему тогда именно Мироненко, который якобы был ненужным свидетелем, получил больше всего ножевых ранений, целых 38.
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