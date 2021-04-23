Новый мотив для зверского убийства в Кущевской бандой Цапков нашли в Ростове

Но life.ru пишет, что причиной могла стать совсем не случайность. «Не исключено, что во время кризиса Мироненко мог перейти дорогу Цапку при поставках зерна через Ростовский порт или не выполнил некие обязательства перед ним или его партнерами, что и предрешило его участь», — пишет издание.