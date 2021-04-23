Полгода строили инфекционную больницу в Ростове без утвержденного проекта

Из судебного решения следует, что в конце октября 2020 года на объекте строительства была проведена проверка. В результате были выявлены несколько нарушений. В частности, выяснилось, что больницу возводили без осуществления строительного надзора. Кроме того, застройщик вел работы в отсутствие утвержденной проектной документации. При этом в феврале региональный Госстройнадзор провел проверку повторно, но и к этому времени нарушения не устранили.