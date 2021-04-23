Полгода строили инфекционную больницу в Ростове без утвержденного проекта

Posted 23 апреля 2021, 12:24
Published 23 апреля 2021, 12:24
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Из судебного решения следует, что в конце октября 2020 года на объекте строительства была проведена проверка. В результате были выявлены несколько нарушений. В частности, выяснилось, что больницу возводили без осуществления строительного надзора. Кроме того, застройщик вел работы в отсутствие утвержденной проектной документации. При этом в феврале региональный Госстройнадзор провел проверку повторно, но и к этому времени нарушения не устранили.
Суд оштрафовал застройщика на 50 тысяч рублей.
Напомним, что строительные работы начались летом 2020 года. Изначально стоимость работ достигала 2,6 миллиарда рублей, но после увеличилась до 3,2 миллиарда.
Ранее АО «Ростовгражданпроект» удалось через суд «выбить» у регионального Минстроя еще 500 миллионов на завершение строительства инфекционной больницы.
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