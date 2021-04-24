В Ростове назвали нарушения при строительстве инфекционной больницы

Posted 24 апреля 2021, 05:48
Published 24 апреля 2021, 05:48
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Проверку на стройплощадке провели в конце 2020 года и зарегистрировали несколько нарушений. Оказалось, что здание возводили без строительного надзора.
Вместе с этим не была утверждена проектная документация. В феврале была проведена повторная проверка, но ничего не поменялось.
Компанию «Ростовгражданпроект» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Вначале проект строительства больницы оценили в 2,6 миллиарда рублей, но позже стоимость увеличилась до 3,2 миллиарда.
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