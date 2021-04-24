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Posted 24 апреля 2021, 05:48

Published 24 апреля 2021, 05:48

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

В Ростове назвали нарушения при строительстве инфекционной больницы

24 апреля 2021, 05:48
Суд привлек к административной ответственности компанию «Ростовгражданпроект», которая допустила нарушения при строительстве инфекционной больницы, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

Проверку на стройплощадке провели в конце 2020 года и зарегистрировали несколько нарушений. Оказалось, что здание возводили без строительного надзора.

Вместе с этим не была утверждена проектная документация. В феврале была проведена повторная проверка, но ничего не поменялось.

Компанию «Ростовгражданпроект» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Вначале проект строительства больницы оценили в 2,6 миллиарда рублей, но позже стоимость увеличилась до 3,2 миллиарда.

#Общество#Новости
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