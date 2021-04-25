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Posted 25 апреля 2021, 17:13

Published 25 апреля 2021, 17:13

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Карпин заявил, что ФК «Ростов» играет лучше во время поражений

25 апреля 2021, 17:13
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал команду после победы над «Арсеналом», сообщается на сайте команды.

Матч прошел в воскресенье в рамках чемпионата России. Ростовчане дома обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил Дмитрий Полоз. Это произошло на 74-минуте.

Однако Карпин заявил, что игра его не порадовала. Он добавил, что недоволен абсолютно всем.

«Когда проигрывали в трех прошлых играх, она была лучше, но не был доволен результатом. Сейчас все иначе», — заявил тренер.

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