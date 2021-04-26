Более 22 млн руб заработали нелегальные банкиры в Ростовской области

Posted 26 апреля 2021, 07:41
Published 26 апреля 2021, 07:41
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Житель Ростова зарегистрировал на подставных лиц несколько организаций. После этого он вместе с семерыми соучастниками совершал незаконные банковские операция, используя расчетные счета компаний.
По данному факту завели уголовное дело. Провели более 20 обысков, в рамках которых изъяли документацию.
Организатор банды сейчас находится в СИЗО, еще шестеро — под домашним арестом. Один подозреваемый пока задержан.