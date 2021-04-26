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Posted 26 апреля 2021, 07:41

Published 26 апреля 2021, 07:41

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Более 22 млн руб заработали нелегальные банкиры в Ростовской области

Более 22 млн руб заработали нелегальные банкиры в Ростовской области

26 апреля 2021, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали несколько человек, которые незаконно заработали более 22 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Житель Ростова зарегистрировал на подставных лиц несколько организаций. После этого он вместе с семерыми соучастниками совершал незаконные банковские операция, используя расчетные счета компаний.

По данному факту завели уголовное дело. Провели более 20 обысков, в рамках которых изъяли документацию.

Организатор банды сейчас находится в СИЗО, еще шестеро — под домашним арестом. Один подозреваемый пока задержан.

Ранее ростовчан предупредили о мошенниках, предлагающих фейковые «чудо-средства» от ковида.

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