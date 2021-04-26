Епархия обязана восстановить руины в Старочеркасске с сохранением старого облика

«В Старочеркасске есть также решение, по которому фондохранилище должно находиться на своем месте, пока не будет построено новое здание музея. А они хотят на месте разрушенных конюшен, на месте фундаментов что-то построить. Епархия лукавит, эти объекты давным-давно находятся на их территории. Никакого отношения к музею они не имеет. Представители церкви, наверное, думали, что музей на их территории будет что-то реставрировать, но музей этим и не думал заниматься. В свое время они [епархия] „отжали“ территорию монастыря под предлогом, что там будет монастырь. Это было еще в 90-е. Восстанавливать здания они должны на общих основаниях, раз это объект культурного наследия, значит они должны заказать проект, пройти необходимые экспертизы и создавать по проекту этот двухэтажный корпус, от которого действительно остался только фрагмент первого этажа», — сказал Кожин.