Епархия обязана восстановить руины в Старочеркасске с сохранением старого облика

Posted 26 апреля 2021, 10:02
Published 26 апреля 2021, 10:02
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Ростовская епархия заявила о намерении вернуть в собственность и восстановить развалины на территории Старочеркасского музея. На этом месте епархия планирует построить братские корпусы.
«Они [Ростовская епархия] не могут успокоиться, что Атаманский дворец им не отдали. Там было четыре объекта: Атаманский дворец, кухня атамана Ефремова, конюшни и гостиница. По всем трем позициям мы подавали в суд и выиграли. По гостинице мы не подавали в суд, потому что, как известно, монастырская гостиница существовала ранее на этом месте. Пока новое здание не будет построено, фонды музея должны находиться на своем месте. Как Театр кукол, который находится в здании, переданном епархии. Театр находится не на правах хозяина, а на правах арендатора на безвозмездном пользовании», — говорит Кожин.
Когда-нибудь, возможно, можно будет подать в суд и выиграть официально, но пока Театр кукол находится на безвозмездном пользовании, уточняет спикер.
«В Старочеркасске есть также решение, по которому фондохранилище должно находиться на своем месте, пока не будет построено новое здание музея. А они хотят на месте разрушенных конюшен, на месте фундаментов что-то построить. Епархия лукавит, эти объекты давным-давно находятся на их территории. Никакого отношения к музею они не имеет. Представители церкви, наверное, думали, что музей на их территории будет что-то реставрировать, но музей этим и не думал заниматься. В свое время они [епархия] „отжали“ территорию монастыря под предлогом, что там будет монастырь. Это было еще в 90-е. Восстанавливать здания они должны на общих основаниях, раз это объект культурного наследия, значит они должны заказать проект, пройти необходимые экспертизы и создавать по проекту этот двухэтажный корпус, от которого действительно остался только фрагмент первого этажа», — сказал Кожин.
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