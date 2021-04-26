Историк из Ростова назвал вытрезвители «кормушкой» для полицейских

«Идиотизм опять. Одно дело, когда строят вытрезвитель, в который можно забрать бездомных людей. Они на улицах лежат, от них дурно пахнет, потому что они не могут переодеться и помыться… Однако таких людей в вытрезвители не берут. А других, которые идут, пошатываются, их могут забрать, потом выворачивают [карманы] на деньги. У нас до сих пор нет домов, куда могут принимать бездомных людей», — комментирует Кожин.