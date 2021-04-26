Историк из Ростова назвал вытрезвители «кормушкой» для полицейских

Posted 26 апреля 2021, 10:06
Published 26 апреля 2021, 10:06
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
В устав Ростова-на-Дону власти хотят внести поправку, которая позволит вернуть вытрезвители. Муниципальные власти могут заниматься, если будет принята поправка, «организацией мероприятий по оказанию помощи лицам, которые находятся в состоянии любого опьянения».
«Идиотизм опять. Одно дело, когда строят вытрезвитель, в который можно забрать бездомных людей. Они на улицах лежат, от них дурно пахнет, потому что они не могут переодеться и помыться… Однако таких людей в вытрезвители не берут. А других, которые идут, пошатываются, их могут забрать, потом выворачивают [карманы] на деньги. У нас до сих пор нет домов, куда могут принимать бездомных людей», — комментирует Кожин.
Также спикер сравнил вытрезвители с эвакуаторами, когда человек выкупает свой же неправильно припаркованный автомобиль.
«Хотят сделать очередную „кормушку“, которая будет кормить полицию. В Ростове необходимо открыть службу специальную. Такая есть на Семашко одна, но чтобы туда попасть, нужно быть „особенным“, нужно паспорт иметь, чуть ли не рекомендацию…», — считает Кожин.
В Ростове вытрезвители перестали существовать в 2011 году. в 2019 году депутаты Госдумы РФ в первом чтении проголосовали за принятие закона о перезапуске системы вытрезвителей. При этом соавтором законопроекта выступил депутат от Ростовской области Юрий Кобзев, сейчас он является министром здравоохранения региона. Изменения были приняты в 2020 году, и работа вытрезвителей сейчас возможна на условиях государственно-частного партнерства.