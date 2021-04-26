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Posted 26 апреля 2021, 10:06

Published 26 апреля 2021, 10:06

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Историк из Ростова назвал вытрезвители «кормушкой» для полицейских

Историк из Ростова назвал вытрезвители «кормушкой» для полицейских

26 апреля 2021, 10:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Ростов-на-Дону городские власти хотят вернуть вытрезвители, которые историк назвал будущей «кормушкой» для сотрудников полиции, прокомментировал RostovGazeta председатель совета Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

В устав Ростова-на-Дону власти хотят внести поправку, которая позволит вернуть вытрезвители. Муниципальные власти могут заниматься, если будет принята поправка, «организацией мероприятий по оказанию помощи лицам, которые находятся в состоянии любого опьянения».

«Идиотизм опять. Одно дело, когда строят вытрезвитель, в который можно забрать бездомных людей. Они на улицах лежат, от них дурно пахнет, потому что они не могут переодеться и помыться… Однако таких людей в вытрезвители не берут. А других, которые идут, пошатываются, их могут забрать, потом выворачивают [карманы] на деньги. У нас до сих пор нет домов, куда могут принимать бездомных людей», — комментирует Кожин.

Также спикер сравнил вытрезвители с эвакуаторами, когда человек выкупает свой же неправильно припаркованный автомобиль.

«Хотят сделать очередную „кормушку“, которая будет кормить полицию. В Ростове необходимо открыть службу специальную. Такая есть на Семашко одна, но чтобы туда попасть, нужно быть „особенным“, нужно паспорт иметь, чуть ли не рекомендацию…», — считает Кожин.

В Ростове вытрезвители перестали существовать в 2011 году. в 2019 году депутаты Госдумы РФ в первом чтении проголосовали за принятие закона о перезапуске системы вытрезвителей. При этом соавтором законопроекта выступил депутат от Ростовской области Юрий Кобзев, сейчас он является министром здравоохранения региона. Изменения были приняты в 2020 году, и работа вытрезвителей сейчас возможна на условиях государственно-частного партнерства.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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