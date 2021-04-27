Больше 400 нелегалов задержали в ходе зачистки рынков Аксайского района

Задержанных мигрантов развезли по нескольким отделам полиции в Ростове. «В основном задержаны те, у кого нет регистрации или она просрочена на данный момент. Чаще всего представлены по статье 18.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Российской Федерации», — цтирует издание источник.