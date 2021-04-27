Больше 400 нелегалов задержали в ходе зачистки рынков Аксайского района

Posted 27 апреля 2021, 18:01
Published 27 апреля 2021, 18:01
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
Среди задержанных граждане Афганистана, Армении, Азербайджана и Турции. Большинство из нелегалов, работавших на рынка депортируют на родину до 4 мая.
Задержанных мигрантов развезли по нескольким отделам полиции в Ростове. «В основном задержаны те, у кого нет регистрации или она просрочена на данный момент. Чаще всего представлены по статье 18.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Российской Федерации», — цтирует издание источник.
Масштабная проверка началась с самого утра. По некоторым данным, на рынках «Классик», «Алмаз» и «Атлант» появились незаконные постройки, в которых жили иностранцы.
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