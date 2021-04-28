Арендаторы строительного рынка под Ростовом пытаются вывезти свой товар

Опасаясь того, что доступ к арендованным помещениям может быть закрыт, люди начали вывозить свой товар. Из-за того, что у въезда в рынок были установлены бетонные блоки, предприниматели не смогли организовать доставку уже оплаченных покупателями товаров. Их люди убрали самостоятельно, чтобы иметь доступ к своим арендованным площадям.