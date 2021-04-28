Ростовских силовиков отправили разгонять торговцев в Аксае

Posted 28 апреля 2021, 11:10
Published 28 апреля 2021, 11:10
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
«Сотрудники в полной боевой готовности: шлем, бронежилеты и другое обмундирование — едут к «Атланту», — сказано в сообщении.
Торговцы заблокированных рынков самовольно убрали бетонные блоки, которые установили правоохранительные органы на въездах и выездах из торговых объектов. Кроме того, арендаторы рынков вышли на митинг, чтобы защитить свои права.
Власти Аксая прокомментировали ситуацию и сообщили, что блокировка нескольких рынков связана с проверкой законности получения земельных участков под ними структурами бизнесменов Бабаевых и семьей задержанного главы района Виталия Борзенко.