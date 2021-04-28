rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2021, 11:10

Published 28 апреля 2021, 11:10

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Ростовских силовиков отправили разгонять торговцев в Аксае

Ростовских силовиков отправили разгонять торговцев в Аксае

28 апреля 2021, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полицию Ростова-на-Дону подняли по тревоге из-за волнений на рынках в Аксае, сообщил Telegram-канал Don Mash.

«Сотрудники в полной боевой готовности: шлем, бронежилеты и другое обмундирование — едут к «Атланту», — сказано в сообщении.

Торговцы заблокированных рынков самовольно убрали бетонные блоки, которые установили правоохранительные органы на въездах и выездах из торговых объектов. Кроме того, арендаторы рынков вышли на митинг, чтобы защитить свои права.

Власти Аксая прокомментировали ситуацию и сообщили, что блокировка нескольких рынков связана с проверкой законности получения земельных участков под ними структурами бизнесменов Бабаевых и семьей задержанного главы района Виталия Борзенко.

Материалы по теме
Сотни арендаторов оптовых рынков под Ростовом собрались, чтобы отстоять свои праваДевять рынков Ростова готовы принять аксайских торговцев
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика