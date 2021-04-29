На овощной рынок в Ростовской области прибыли военные и бойцы ОМОНа

Posted 29 апреля 2021, 12:59
Published 29 апреля 2021, 12:59
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Во вторник на рынки «Алмаз», «Классик» и «Атлант» прибыли около 3,5 тысячи силовиков для проведения проверок. Продавцам заявили о необходимости собрать вещи и увезти.
В четверг в районе овощного рынка можно было заметить военных и ОМОН. Предпринимателей не пускали к торговым точкам.
Администрация Ростова заявила, что новый рынок появится на территории старого аэропорта. Бизнесменам предложили продолжить торговлю здесь.
Вся эта ситуация может быть связана с арестом главы администрации района Виталием Борзенко.