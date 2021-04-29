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Posted 29 апреля 2021, 12:59

Published 29 апреля 2021, 12:59

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

На овощной рынок в Ростовской области прибыли военные и бойцы ОМОНа

На овощной рынок в Ростовской области прибыли военные и бойцы ОМОНа

29 апреля 2021, 12:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на оцепленные рынки в Аксайском районе приехали военные и бойцы ОМОНа, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Во вторник на рынки «Алмаз», «Классик» и «Атлант» прибыли около 3,5 тысячи силовиков для проведения проверок. Продавцам заявили о необходимости собрать вещи и увезти.

В четверг в районе овощного рынка можно было заметить военных и ОМОН. Предпринимателей не пускали к торговым точкам.

Администрация Ростова заявила, что новый рынок появится на территории старого аэропорта. Бизнесменам предложили продолжить торговлю здесь.

Вся эта ситуация может быть связана с арестом главы администрации района Виталием Борзенко.

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