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Posted 29 апреля 2021, 06:40

Published 29 апреля 2021, 06:40

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Стала известна официальная причина проверок на рынках в Ростовской области

29 апреля 2021, 06:40
Бизнесменам с рынков в Ростовской области, которые были закрыты силовиками, назвали настоящую причину происходящего, пишет «Блокнот Ростов».

Напомним, что во вторник на рынки «Атлант», «Классик» и «Алмаз» пришли тысячи силовиков и начали задерживать нелегальных мигрантов. Многие предприниматели не смогли работать и начали протестовать.

Состоялось общее собрание, на котором присутствовал исполняющий обязанности главы районной администрации Константин Доморовский. Он предложил людям найти другие места для торговли.

Бизнесменам назвали официальную причину оцепления рынков. Стало известно, что проверки проходят по решению региональной прокуратуры.

«Причиной проверки стала поступившая информация о нарушении земельного, налогового, санитарно-эпидемиологического законодательства. Были нарушены правила пожарной безопасности», — сказано в сообщении.

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