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Posted 29 апреля 2021, 10:14

Published 29 апреля 2021, 10:14

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

В Новочеркасске накажут подрядчика, спровоцировавшего пробки

В Новочеркасске накажут подрядчика, спровоцировавшего пробки

29 апреля 2021, 10:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новочеркасске направили претензию подрядчику, который при ремонте дороги спровоцировал большие пробки, сообщили в городской администрации.

Вечером 27 апреля на улицах Машиностроителей и Трамвайной из-за несогласованных с властями дорожных работ образовались километровые пробки. Дорожные рабочие полностью перекрыли движение по мосту в сторону микрорайона Молодежный в час пик.

Отмечается, что подрядчик нарушил запрет на проведение ямочного ремонта в час пик и не согласовал работы с экстренными службами. В итоге жителей города никто не предупредил о проведении ремонта и ограничении движения.

Ранее Новочеркасск попал в число городов с худшей ситуацией по ямам на дорогах.

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#Общество#Новости
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