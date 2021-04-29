В Новочеркасске накажут подрядчика, спровоцировавшего пробки

Posted 29 апреля 2021, 10:14
Published 29 апреля 2021, 10:14
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Вечером 27 апреля на улицах Машиностроителей и Трамвайной из-за несогласованных с властями дорожных работ образовались километровые пробки. Дорожные рабочие полностью перекрыли движение по мосту в сторону микрорайона Молодежный в час пик.
Отмечается, что подрядчик нарушил запрет на проведение ямочного ремонта в час пик и не согласовал работы с экстренными службами. В итоге жителей города никто не предупредил о проведении ремонта и ограничении движения.