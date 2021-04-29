Власти Ростова рассказали, что будет с продавцами рынков после облавы

Продавцам рынков в Аксайском районе, которые оцеплены силовиками, предложили другие торговые точки для работы, сообщили в правительстве Ростовской области.

Во вторник на рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» прибыли тысячи силовиков. Это сопровождалось задержаниями нелегальных мигрантов. По этому поводу состоялся брифинг замглавы администрации Ростова Светланы Камбуловой. Она заявила о готовности города предоставить свободные торговые места на девяти рынках. «Мы можем предложить более девяти тысяч таких мест. Список всех площадок с контактными телефонами организаторов мы разместим на сайте мэрии», — прокомментировала Камбулова. Стало известно, что «Классик» должен возобновить работу. Остальные площадки не имеют статуса рынка.