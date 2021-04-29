rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2021, 04:56

Published 29 апреля 2021, 04:56

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Власти Ростова рассказали, что будет с продавцами рынков после облавы

29 апреля 2021, 04:56
Продавцам рынков в Аксайском районе, которые оцеплены силовиками, предложили другие торговые точки для работы, сообщили в правительстве Ростовской области.

Во вторник на рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» прибыли тысячи силовиков. Это сопровождалось задержаниями нелегальных мигрантов.

По этому поводу состоялся брифинг замглавы администрации Ростова Светланы Камбуловой. Она заявила о готовности города предоставить свободные торговые места на девяти рынках.

«Мы можем предложить более девяти тысяч таких мест. Список всех площадок с контактными телефонами организаторов мы разместим на сайте мэрии», — прокомментировала Камбулова.

Стало известно, что «Классик» должен возобновить работу. Остальные площадки не имеют статуса рынка.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика