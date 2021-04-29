Власти Ростова рассказали, что будет с продавцами рынков после облавы

Posted 29 апреля 2021, 04:56
Published 29 апреля 2021, 04:56
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Во вторник на рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» прибыли тысячи силовиков. Это сопровождалось задержаниями нелегальных мигрантов.
По этому поводу состоялся брифинг замглавы администрации Ростова Светланы Камбуловой. Она заявила о готовности города предоставить свободные торговые места на девяти рынках.
«Мы можем предложить более девяти тысяч таких мест. Список всех площадок с контактными телефонами организаторов мы разместим на сайте мэрии», — прокомментировала Камбулова.
Стало известно, что «Классик» должен возобновить работу. Остальные площадки не имеют статуса рынка.