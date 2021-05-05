Со слезами на глазах: в каких условиях ветераны Ростовской области встретят 9 мая

«Немцы сильно издевались над русскими людьми. Я тогда жила на Кубани. А после взятия Сталинграда, на Кубани образовался котел. Гитлер заставил Манштейна вывести оттуда торпеды и все вооружение для того, чтобы поскорее захватить Баку — немцам нужна была нефть для войны. Нас, как живой щит, сажали на торпеды и вывозили в Крым. Эти катера бомбили и днем и ночью. Наши самолеты «Ночные ведьмы» летали бесшумно. В наш катер попал снаряд, я стала тонуть, но почувствовала, как меня схватили и вытащили на берег. А там уже было оцепление фашистов, - вспоминает Клавдия Мирошникова. - Меня отвезли в один пленный лагерь, сестру — в другой. Сперва я была в лагере Керчи под горой Метридат. В нем нашим людям хорошо помогал один немецкий полицай. Он и спас меня, когда ночью, 8 км переводил из одного пленного лагеря в другой».