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Posted 5 мая 2021, 15:06

Published 5 мая 2021, 15:06

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

В Ростовской области более 500 человек умерли в марте от коронавируса

5 мая 2021, 15:06
Сюжет
Коронавирус
В марте текущего года в Ростовской области 500 человек умерли от подтвержденного коронавируса, сообщается на сайте Росстата.

По данным Росстата, всего в марте 2021 года в Ростовской области умерли 629 человек. Однако сайт Стопкоронавирус.рф публиковал другие цифры, так по официальным данным, в регионе за этот месяц скончались 490 человек.

Из общего числа умерших от коронавируса (629 человек), как сообщает Росстат, основной причиной смерти стал у 530 человек. Неосновной у 99 человек. У умерших 500 человек диагноз COVID-19 был подтвержден, у 30 человек - «возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован».

Также ведомство сообщает, что в марте текущего года в регионе умерли 99 человек, которые были больны коронавирусом. Но вирус не стал основной причиной смерти, в пяти случаях он оказал влияние на течение заболевания, от которого впоследствии они умерли. У 99 человек коронавирус не оказал влияния на течения основного заболевания.

Всего, по данным на 5 мая, в области зарегистрировали 89071 случай заболевания. Врачам удалось вылечить 79729 человек. Ранее стало известно, что детские лагеря в Ростовской области заработают в режиме обсервации.

#Общество#Коронавирус#Новости
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