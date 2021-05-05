В Ростовской области более 500 человек умерли в марте от коронавируса

Также ведомство сообщает, что в марте текущего года в регионе умерли 99 человек, которые были больны коронавирусом. Но вирус не стал основной причиной смерти, в пяти случаях он оказал влияние на течение заболевания, от которого впоследствии они умерли. У 99 человек коронавирус не оказал влияния на течения основного заболевания.